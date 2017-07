Es zieht sich wie ein roter Faden durch die Medienlandschaft, in mehr oder weniger großen Abständen wird über Kindesmissbrauch berichtet. Häufig sind Institutionen betroffen, in denen man Kinder in Heimen unterbrachte und Hierarchien und Abhängigkeiten ausgenutzt wurden.

Dabei spielt es eine eher untergeordnete Rolle, um welche Heime es sich handelte. Der Bogen spannte sich von kirchlichen Heimen und Schulen, über weltberühmte Kinderchöre bis hin zum Mißbrauch in staatlichen Jugendheimen.

Es gibt keine Entschuldigung dafür und es ist hoch an der Zeit, diese Missstände aufzuzeigen und Verfehlungen zur Rechenschaft zu ziehen. Nur dann kann man hoffen, dass derartige Fehlgriffe in Zukunft nicht mehr passieren! Kindesmissbrauch verjährt nicht. (kat)

