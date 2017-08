Die einwöchige Abenteuerrallye, die auf knapp 4000 km und in 11 Länder quer durch den Balkan führte, fand auch heuer in der 2. Juliwoche statt. 107 Teams suchten die letzten Schlaglöcher Europas, 106 davon kamen wohlbehalten ans Ziel, gewertet wurden 99!

Bei dieser Low Budget Rallye ging es nicht um Geschwindigkeit sondern einzig und allein um das gemeinsame Durchkommen in einem mindestens 20 Jahre alten und maximal 500 Euro teuren Auto. Die Boliden wurden von den Fahrern selbst gewartet und gepflegt.

Von Karl Traintinger

Wir begleiten das Team #35 Wein 1/4 Express auf ihrer abenteuerlichen Reise durch Süd-Ost-Europa. Die beiden Fahrer berichten über ihre Erlebnisse auf der Rallye.

Team #35 Wein 1/4 Express

Lukas Kaltenbrunner kommt aus Drösing/östliches Weinviertel, besuchte so wie David die HTL in Mödling/ Abteilung Fahrzeugtechnik und hat 2015 maturiert. Er arbeitet beim Öamtc als technischer Berater.

David Dungl ist im 21. Bezirk/ Gerasdorf aufgewachsen und bei EK Design als Konstrukteur angestellt. Sein Arbeitsgebiet ist in erster Linie die Konstruktion von Sonderfahrzeugaufbauten.

5. Juli

Wir, David und Lukas, zwei gebürtige Weinviertler, waren mitten in den Vorbereitungen für einen Roadtrip, als wir über Facebook vom Pothole Rodeo erfahren haben. Also haben wir sämtliche Planungen verworfen und uns hier angemeldet. Als Fortbewegungsmittel haben wir einen ´93er Volvo 480 gewählt, der schon vor 3 Jahren gekauft wurde und bisher fast pannenfrei bewegt wurde. Wir freuen uns schon sehr auf eine abenteuerreiche Woche, auf die interessanten Länder und natürlich auf die anderen Teilnehmer!

7. Juli

Akkreditierung erfolgreich

Endlich am Weg zur Rallye!

8. Juli

Zum Start haben’s wir auch geschafft 😃 – voll motiviert.

9. Juli

Die Straßen werden schon interessanter.

9. Juli

Auf dem Weg nach Sibiu liegt die Eishöhle Scarisoara, in der wir uns natürlich ein wenig abgekühlt haben.



10. Juli

Auf dem Weg zur Transfagarasan, laut Top Gear the best Road in the World.



11. Juli

Für die heutige Challenge zählen wir auf eure Unterstützung, wir würden uns freuen, wenn ihr dieses Foto teilen könntet (FB Aktion). Zu sehen ist das Buzludzha Denkmal, ein teilweise verfallenes Denkmal zu Ehren der sozialistischen Bewegung Bulgariens.

11. Juli

Heute haben wir noch bei Tageslicht das Meer in Ierissos/Griechenland erreicht.

12. Juli

Ein paar Eindrücke von der Fahrt durch Griechenland. Es geht durch das Pindos- Gebirge. Wer genau schaut, erkennt sogar eines der Metéora Klöster.

13. Juli

Der Ohrid-See in Mazedonien



13. Juli

Unser Auto macht Probleme. Nach einer kurzen Pause, wir haben nur das Warndreieck aufgestellt, geht es dann ohne Reperatur wieder weiter. Doch aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Kurz nach der Albanischen Grenze bleiben wir wieder stehen. Aber nach dem Ausbau einer Sicherung (frei nach Anton Horvath: Sichern is für A……..r) läuft wieder alles, dank der Unterstüzung der anderen Teams.

14. Juli

Das Meer in Albanien

15. Juli

Wir haben´s geschafft und unfallfrei Split erreicht! 😄

Platz 10 von 99 dank eurer Unterstützung, ihr seid die Besten!!!

Auch einen herzlichen Dank ans Team #40 THUNDER FROM DOWN UNDER, unsere Volvo 400 Buddys!

Unser nächstes Ziel: Das Weinviertel in Niederösterreich!

Alle Fotos und die Tagebucheinträge stammen vom Team #35 Wein 1/4 Express

Info:

