Der Bürgermeisterkandidat

ING. JOHANN GRIESSNER (ÖVP)

1979 – 1984 Gemeindevertreter

1984 – 1986 Gemeinderat

seit 1986 Vizebürgermeister

1989 – 1994 Obmann des Natur-/ Umweltausschusses

seit 1997 ÖVP-Ortsparteiobmann

Die Bürgermeisterkandidatin

FRANZISKA RESINGER (SPÖ)

1989 – 1994 Gemeindevertreterin

seit 1994 Gemeinderätin

seit 1994 Obfrau des Jugend-, Schul- und Kindergartenausschusses

seit 1994 SPÖ-Ortsparteivorsitzende

Die zur Wahl stehenden Parteien waren die ÖVP, die FPÖ, die SPÖ und die UWL.

Die ÖVP

Damit von 1999 bis 2004 etwas weitergeht:

Die Schlagworte aus dem Programm

(lt. Folder: Ein Teil der Vorstellungen der ÖVP Lamprechtshausen)

Mehrzweckgebäude

Hauptschul- und Volksschulerweiterung

Ausbau B156 von Spöckelberg bis Holzleiten

Geh- und Radweg von der Wahakreuzung bis zur südlichen Ortseinfahrt

Kranken und Seniorenbetreuung

Jugend-Arbeitsplätze im Ort – Baulandsicherung

Förderung erneuerbarer Energie

Servicestelle< Gemeindeamt ausbauen

Das Team:

1. Ing. Johann Griessner, 1947, Lagerhausleiter, Niederarnsdorf 4

2. Walter Wendtner, 1954, Chemielaborant, Hauptstraße 54

3. Franz Bruckmoser, 1951, Landwirt, Asten 23

4. Franz Eder, 1956, Baggerunternehmer, St. Alban 5

5. Johann Kreuzeder, 1949, Landwirt, Spöcklberg 2

6. Christine Meislinger, 1959, Transportunternehmerin, Hauptstraße 64

7. Rudolf Mair, 1963, Sonderschullehrer, Alte Landstraße 14D

8. Franz Zehentner, 1971, Landwirt, Maxdorf 5

9. Monika Zauner, 1973, Pflegehelferin, Zettlau 2

10. Josef Barth, 1959, Landwirt, Sepp-Aigner-Weg 5

11. Rupert Wimmer, 1954, Unteroffizier, Niederarnsdorf 12

12. Max Grösslhuber, 1950, Landwirt, Röd 2

13. Franz Walter Mühlbacher, 1959, Kaufmann, F.-X.-Gruber-Straße 7

14. Marianne Armstorfer, 1946, Landwirtin, Hausmoning 21

15. Hans Peter Scharl, 1972, Landw. Facharbeiter, A.-Bruckmoser-Weg 3

16. Maria Hitzginger, 1930, Pensionistin, Maxdorf 15

17. Ludwig Zach, 1946, Pensionist, Arnsdorf 10

18. Siegfried Bruckmoser, 1951, Landwirt, Röd 4

19. Elisabeth Spitzauer, 1960, Landwirtin, Maxdorf 18

20. Gerhard Forsthofer, 1953, KFZ-Mechanikermeister, Bürmooserstraße 22

21. Maria Bruckmoser, 1957, Hausfrau, Stranzingerstraße 1

22. Franz Lindner, 1957, Landwirt, Asten 10

23. Johann Egger, 1948, Volksschuldirektor, Oberarnsdorf 6

24. Gertrude Lenz, 1953, Trafikantin, Holzhauserweg 27

25. Franz Scharl, 1943, Monteur, Haag 11

26. Josef Zauner jun., 1963, Landwirt, Loipferding 3

27. Roland Reischl, 1960, Kaufmann, Dichtled 11

28. Martin Eder, 1963, Werkstättenleiter, Möslstraße 12

29. Franz Leitner, 1947, Tischlermeister, Röd 5

30. Elfriede Eder, 1958, Landwirtin, St. Alban 4

31. Johann Stummvoll, 1947, Angestellter, Dichtled 4

32. Josef Hoffmann, 1965, Nebenerwerbslandwirt, Arnsdorf 20

33. Harald Vitzthum, 1958, Angestellter, Holzhauserweg 7

34. Monika Kirchtag, 1970, Bankangestellte, Niederarnsdorf 2

35. Richard Reithofer, 1968, Abfalltechniker, Marienweg 5

36. Dr. Karl Traintinger, 1956, Tierarzt, Käsereistraße 4

37. Gertrud Lackner, 1955, Hausfrau, Buchenweg 7

38. Georg Junger, 1939, Landwirt, Altbürgermeister, Loipferding 9

Die SPÖ

Wir haben erreicht:

Geh- und Radweg

Lamprechtshausen Nord

Altersgemischte

Kindergruppe

(Villa Kunterbunt)

Jugendtreff

Altenbetreuung



Wir wollen für Lamprechtshausen erreichen:

Rasche Erstellung einer Machbarkeitsstudie bezüglich

Ost- oder Westumfahrung

Schaffung eines Veranstaltungssaales (in Zusammenarbeit mit dem Gasthof Stadler)

Lösung des Parkplatzproblemes im Ortszentrum

Wideraufnahme der Verhandlungen bzgl. Erwerb „Gisserhaus“

Verkauf oder Verpachtung eines kleinen Grundstückes aus dem Gutsbestand der Gemeinde an das Blumengeschäft Gschaider, um die Existenz dieses Geschäftes im Ortszentrum zu sichern.

Schaffung eines Gewerbegebietes, das Betriebsansiedelungen möglich macht und weitere Abwanderung heimischer Betriebe (zB. Fa. Natschläger) verhindert.

Aktivierung der Gemeindebücherei

Daß die Jugend mehr in kommunalpolitische Entscheidungen ringebunden wird.

Daß Natur- und Umweltschutz nicht nur Schlagwörter sind.

Hauptschul- und Volksschulerweiterung sind in der Prioritätenliste natürlich an erster Stelle. Lamprechtshausen ist ja ins Schulbauprogramm von 1999-2001 aufgenommen.

Die Kandidaten:

1. Franziska Resinger, 1948, Versicherungsangestellte, Hauptstraße 35

2. Hermann Altendorfer, 1946, Techn. Angestellter, Bruck 21

3. Johann Gann, 1958, Chemiearbeiter, Haunsbergstraße 19

4. Andrea Danninger, 1965, Vertragsbedienstete, Buchenweg 6

5. Roman Ziller, 1958, ÖBB-Lokführer, Reitlwald 12

6. Christa Strobl, 1960, Kindergärtnerin, Astenstraße 23

7. Melanie Greifeneder, 1975, SOS Familienhelferin, Oberarnsdorf 32

8. Friedrich Tonis, 1948, Drucker, Reitlwald 18

9. Wolfgang Perwein, 1974, Masch. Schlosser, Hausmoning 15

10. Franz Mack, 1946, Bankangestellter, Steinbreite 12

11. Ing. Bernhard Mühlbauer, 1951, Angestellter, Holzleiten 14D

12. Helga Thurnhofer, 1957, Büroangestellte, Stadlerseestraße 6

13. Franz Matzinger, 1938, Pensionist, Möslstraße 3

14. RR Alois Holleis, 1931, Pensionist, FX Gruber Straße 19

15. Herbert Fischer, 1954, Metallarbeiter, Reitlwald 1

16. Johann Reischl, 1939, Verkaufsleiter, Hackstraße 3

17. Herbert neßlinger, 1932, Pensionist, Holzleiten 22

18. Hermann Hofmann, 1943, Techn. Angestellter, Dichtled 2

19. Hermann Niedermüller, 1942, Betriebsleiter, Buchenweg 12

Die FPÖ

Ein lebenswertes Lamprechtshausen für Alle!

Gemeinsam schaffen wir es.

Macht braucht Kontrolle!

Unser Arbeitsprogramm für Lamprechtshausen

Mehrzweckgebäude mit Wohnungen und Geschäften

Veräußerung des alten Feuerwehr- und Rettungshauses durch die Gemeinde

Schaffung von Gewerbegrundstücken

Stärkung unserer einheimischen Wirtschaftskraft mit Schaffung

neuer Arbeitsplätze

Umfahrung von Lamprechtshausen

Neuerstellung des räumlichen Entwicklungskonzeptes (REK) und des Flächenwidmungsplanes (FLWP)

Bauwünsche für den Eigenbedarf

Baulandsicherung für die einheimische Bevölkerung

Ortschaftsschilder – einheitliche Gestaltung

Förderung von Vereinsaktivitäten

Erweiterung der Hauptschule

Gehsteigerstellung

Kanalbau

Gemeindeausschüsse, Dorfleben, usw.

Dorfverschönerung

Landwirtschaft

Einem freiheitlichen Vizebürgermeister (Gottfried Schlager) würde eine besondere Kontrollfunktion zum Wohle der Gemeindebevölkerung zukommen.

Die Kandidatenliste

1. Gottfried Schlager, 1948, Bilanzbuchhalter, Stockham 22

2. Martin Mühlfellner, 1970, Landw. Fachareiter, Hausmoning 28

3. Erich Sippl, 1954, Hochbautechniker, Stranzingerstraße 8

4. Johann Kreiseder, 1953, Landwirt, Knotzing 1

5. Heimo Natschläger, 1944, Transportunternehmer, Salzburger Straße 16

6. Ing. Martin Haberpeuntner, 1964, Bauingeneur, Niederarnsdorf 8

7. Gottfried Stadler, 1964, Landwirt, Bruck 22 Seitenanfang

8. Reiner Ortwein, 1964, Kaufm. Angestellter, St.-Felix-Weg 8

9. Maria Junger, 1968, Landwirtin, Eitelsberg 4

10. Johann Bruckmoser, 1952, Druckereiarbeiter, Astenstraße 1

11. Hans-Peter Gerner, 1974, Feinmechaniker, Stockham 23

12. Franz Wimmer, 1959, Fliesenleger, Niederarnsdorf 19

13. Norbert Stadler, 1953, Angestellter, Salzburger Straße 3

14. Mathias Schlager, 1945, Kaufm. Angestellter, Stockham 8

15. Leopld Promock, 1960, Sanitäter, Möslstraße 8

16. Harald Braunbart, 1971, Kaufm. Angestellter, Nußdorfer Straße 2

17. Christa Fenninger, 1963, Einzelhandelskaufmann, Braunsberg 2

18. Gottfried Bruckmoser, 1945, Landwirt, Schwerting 2

19. Manfred Lindner, 1943, Angestellter, Hauptstraße 31

20. Andreas Armstorfer, 1952, Landwirt, Reicherting 6

21. Martin Schlager, 1970, Kaufm. Angestellter, Stockham 8

22. Elfriede Mühlfellner, 1966, Angestellte, Stranzingerstraße 7

23. Franz Hofbauer, 1950, Fleischhauer, Buchenweg 1

24. Gerhard Schleier, 1961, Beamter, A.-Bruckmoser-Weg 4

25. Manfred Eder, 1957, Sanitäter, Astenstraße 17

26. Manfred Mühlfellner, 1944, Landwirt, Hausmoning 28

27. Helmut Salzlechner, 1931, Pensionist, Hauptstraße 37

28. Johann Zauner, 1947, Tischler, Bruck 19

29. Georg Wimmer, 1952, KFZ-Mechaniker, FX-Gruber-Straße 31

30. August Strobl, 1933, Pensionist, Astenstraße 23

31. Matthäus Huber, 1940, Pensionist,Schwerting 35

32. Martin Stadler, 1931, Pensionist, Bruck 15

33. Adolf Salzlechner, 1940, Maler, Holzleiten 29

Die UWL

Unabhängige Wählergemeinschaft Lamprechtshausen (UWL)

Es ist Zeit für eine Wende! Die UWL hat hervorragende Leute. Eine starke UWL heißt auch: Ein starker UWL Vizebürgermeister.

Lamprechtshausen 2000

Unser Programm – wofür WIR eintreten:

Zentralthema: Das Mehrzweckgebäude hinter der Gemeinde, eine Fehlplanung?

Kann der Bau noch verhindert werden?

West- statt Ostumfahrung

Sichere Ortsdurchfahrt

Sicherung örtlicher Arbeitsplätze

Aktive Fremdenverkehrsförderung

Kulturarbeit

Jugendarbeit

Dorferneuerung

Die Kandidaten:

1. Gotthard Eder, 1947, Kaufmann, Oberarnsdorf 36

2. Ingrid Strasser, 1944, Geschäftsfrau, Bürmooser-Straße 26

3. Johann Klampfer, 1960, Polizeibeamter, Stadlerkoppelstraße 4

4. Sonja Widmann, 1968, Kosmetikfachberaterin, Sonnenweg 1

5. Gerhard Lachnit, 1957, Angestellter, Blumenweg 6A

6. Johan Gangl, 1954, Kalkulant, Nopping 9

7. Dipl. Ing. Manfred Hangler, 1942, Mag. Beamter, Arnsdorfer Weg 8

8. Karin Eder, 1976, Studentin, Oberarnsdorf 36

9. Johann Gisser, 1922, Pensionist, FX-Gruber-Straße 23

10. Mag. Christian Schwarz, 1958, Biologe, Gerlichweg 11