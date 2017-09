Gerade noch rechtzeitig vor der Festspieleröffnung 2009 konnte der neue Salzburger Festspielcampingplatz am Max-Reinhardt-Platz, direkt neben den Festspielhäusern eröffnet werden. Es wurde damit in Zeiten der globalen Wirtschaftskrise schlechter verdienenden Managern und ungeliebten Politikern die Möglichkeit gegeben, in Salzburg kostengünstig zu übernachten, berichten gewöhnlich gut informierte Kreise aus der Salzburger Altstadtverwertungsgesellschaft im Schloß Hellbrunn.

