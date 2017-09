Freilich, etwas gewöhnungsbedürftig ist der Geschmack unserer bayrischen Nachbarn schon, wenn man nur an ihre Vorliebe für Schweinshaxen, Weisswürste, Obatzt’n, Brezel und Bier denkt.

Krass wird es aber schon, wenn man sieht, was am Münchner Viktualienmarkt kurz vorm Oktoberfest wirklich angeboten wird. Da gibt es heiße Wiener, selbst Bauernsalami aus Niederbayern ist zu kaufen. Da erscheinen dann die Pferdewürste und der Pferdeleberkäse als eher sehr harmlos. Kinderschnitzel habe ich schon länger keines mehr gesehen. Man kann in diesem Zusammenhang schon verstehen, warum so viele Münchner auf Flüssignahrung umstellen, berichten gewöhnlich gut informierte Kreise aus der Weltstadt des Bieres. (kat)