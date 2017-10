Autor: Julia Stagg

Titel: Chapeau! Ein Dorf zeigt was es kann

Übersetzt von Beate Schäfer

ISBN: 978-3-4232-6163-0

Verlag: dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co KG

Klappentext:

In Fogas, beschaulich gelegen inmitten der französischen Pyrenäen, stehen die Zeichen auf Sturm: Gerade hat man noch eine große Hochzeit gefeiert, da stirbt der Bürgermeister Papon an einem Herzinfarkt, mitten in der Épicerie von Madame Josette. Die Bewohner des Bergdorfs stehen unter Schock: Wer soll jetzt ihre Geschicke leiten? Schon bald spitzen sich die Ereignisse zu….

Das fulminante Finale der hinreißenden Komödienserie um ein südfranzösisches Dorf und dessen schrullig-sympathischen Einwohner.

Rezension von Rebecca Schönleitner

Vorab:

Ich habe die ersten Bände der Serie von Julia Stagg bis jetzt nicht gekannt und bin gleich mit dem letzten Band, „dem fulminanten Finale“ eingestiegen, konnte aber trotzdem allem folgen. Der Band ist in sich abgeschlossen.

In diesem fünften Band der Geschichte um das beschauliche Dorf Fogas mit seinen einzigartig, liebenswerten Einwohnern wachsen einem alle Charaktere richtig ans Herz. In der Mitte der Geschichte entwickelt sich der Roman zu einem netten Krimi, spannend und aufregend. Sicher ist – ich muss unbedingt die ersten vier Bände auch lesen!!!

Sehr empfehlenswert!