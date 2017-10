Buchtitel: Im Schatten der Mozartkugel | Reiseführer in Salzburgs braune Topografie

Autor: Susanne Rolinek, Gerhard Lehner, Christian Strasser

Verlag: Czernin

ISBN: 9783707602760

Erschienen: 2009

Klapptext:

Im Schatten von Mozartkugeln und prachtvollen Bergen findet man in Salzburg unzählige braune Flecken der Vergangenheit. Auf dem Obersalzberg befand sich Hitlers globale Machtzentrale. Der Massenmörder Heinrich Himmler lebte in jener Villa, die der Familie Trapp geraubt worden war. Nördlich von Salzburg liegt Hitlers Geburtsstadt Braunau. Im Salzburger Haus der Natur frönten Wissenschaftler dem Rassenwahn und der Tibet-Esoterik. Auf der anderen Seite kämpften couragierte Menschen wie die Ordensschwester Anna Berta Königsegg gegen das Naziregime. Es verwundert nicht, dass Salzburg niemanden kaltließ und -lässt.

Rezension von Karl Traintinger

Das Buch ist wie ein Reiseführer aufgebaut und kann auch so gelesen werden. Die einzelnen Kapitel sind in sich abgeschlossen. Die einzelnen Beiträge sind mit genauen geografischen Ortsbezeichnungen sowie Literaturverweisen versehen, damit sich auch der Nichteinheimische zurechtfindet.

Ich habe es probiert und nach einem Denkmal für die Bücherverbrennung am Salzburger Residenzplatz gesucht und nichts gefunden. Das liegt vermutlich daran, dass es noch keines gibt oder es ist sehr gut versteckt.

Im Schatten der Mozartkugel sollte in keinem (Salzburger) Haushalt fehlen, es hilft vor dem bequemen Vergessen von unangenehmen, geschichtlichen Tatsachen in der Festspielstadt. Ich habe das Buch fast in einem Satz gelesen und es danach für längere Zeit bei meinen samstägigen Salzburger Stadtwanderungen mitgenommen.

Die beiden Fotos zeigen die unterschiedlichen Buchumschläge, mit denen es erschienen ist.