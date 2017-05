Nun. Die gute Nachricht zuerst: Der Gemeinderat der Stadt Salzburg hat dem Ansinnen der FPÖ, die Stiftungen der Salzburg Foundation aus dem Stadtbild zu entfernen, eine klare Absage erteilt. Und dennoch. Mir bleibt mehr als ein fader Beigeschmack.

Es fröstelt mich, wenn ich die Plakate der FPÖ sehe, in denen zeitgenössische Kunst an den Pranger gestellt wird. Wenn es auf diesen Plakaten heißt „Weg mit dem Krempel“. Wenn damit gemeint sind die Werke international anerkannter zeitgenössischer Künstler.

Nehmen wir Anselm Kiefer. Im Laufe der Jahre 1969-1992 befassen sich seine Werke mit dem „Deutschen“, dem „Germanischen“ – Resurrexit, 1973, To the unknown painter / Dem unbekannten Maler, 1982, Grab des unbekannten Malers, 1981, Athanor, 1983, Parsifal, 1973. Aber Kiefer beginnt auch eins seiner wichtigsten Themen einzuführen, die jüdische Religion, und genauer genommen, die Kabbala: Lilith-Serien, Emanation, 1984, Tsim Tsum, 1991, Sephirot, 1990 usw. Dazu kommen historische Sujets, die dem Alten Testament entnommen sind: Auszug aus Ägypten, 1984, Durchzug durch das Rote Meer, 1985, Aaron, 1985, Die Ordnung der Engel, 1985-87…

Weiss Herr Dr. Karl Schnell um diese Fakten? Oder sind es gerade diese Fakten, derentwegen Herr Dr. Karl Schnell den Pavillion verbannen möchte?

Mich fröstelt, wenn diese sogenannte „Heimatpartei“ – Daham statt Islam – unter lokaler Führung eines Herrn Dr. Karl Helikopter-Schnell Unterschriften sammelt gegen Kunst im öffentlichen Raum der Stadt.

Erinnerungen werden wach in mir an eine Zeit, die ich zum Glück als Zeuge nicht erleben musste. Sehr wohl aber als Erbe. Die mein Leben, mein Verständnis von Kultur und Unkultur, von Macht und Machtmissbrauch, von Toleranz und Intoleranz nachhaltig beeinflusst hat.

Im Schatten der Mozartkugel. So lautet der Titel eines sehr empfehlenswerten Reiseführers durch die „Braune Typografie“ Salzburgs. Susanne Rolinek, Gerald Lehner und Christian Strasser haben das Buch, welches im Czernin Verlag erschienen ist, verfasst. Auf Seite 19 findet sich das Kapitel: GEIST IM FEUER. “Dort, wo man Bücher verbrennt, verbrennt man auch am Ende Menschen” (Heinrich Heine). Auf dem Residenzplatz fand am 30. April 1938 eine große Bücherverbrennung statt. Die einzige in der damaligen Ostmark. Und gleich nebenan wurden wenig später Menschen von der SS gefoltert, Menschen, die anderer Meinung waren. Die nicht ins System passten. Nicht ins Gedanken(un)gut.

2011. Der Krempel muss weg. Gemeint ist Kunst, die dem Verständnis braunen Gedanken(un)gutes nicht entspricht. Heute wird diese Kunst als “Krempel” von sich perverserweise “Freiheitliche” nennenden bezeichnet.

Vielleicht schon bald wieder als “Entartete Kunst”?

