Mr. President Donald Trump

Alles soll anders werden. Amerika den Amerikanern. Ist die Globalisierung für die US Amerikaner wirklich kein Ziel mehr? Vorerst gibt es Krisensitzungen weltweit, wozu eigentlich. Ich erinnere mich an die EU Sanktionen gegen Österreich vor vielen Jahren, was hat das damals gebracht? Wer hat das Recht, sich in die Regierungsbildung eines souveränen Staates noch dazu mit demokratischen Wahlen einzumischen?

Letztendlich haben sich die Amerikaner in einer Wahl für Donald Trum entschieden und der Rest der Welt wird damit leben müssen. Ob er es gut macht, werden wir sehen. Die Tendenzen hin zum Nationalismus sind nicht nur in Amerika sichtbar! (kat)