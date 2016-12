DER BLEISTIFT ZUR WEIHNACHT

Darf der Bleistift feiern? Seine Weihnacht.

Sein Glück.

Das Glück derer, die er liebt?

In diesen Zeiten.

In denen nicht mehr verrecken, als.

Früher.

Darf der Bleistift feiern? Seine Weihnacht.

Sein Glück.

Das Glück derer, die er liebt?

In diesen Zeiten.

Wo die Menschheit beweist, dass.

Es keine ethisch-moralische Evolution gibt.

Das alles so geblieben ist, wie.

The Winner Takes it all.

Troja.

Aleppo.

Wo Unterschied?

Darf der Bleistift feiern? Seine Weihnacht.

Sein Glück.

Das Glück derer, die er liebt?

In diesen Zeiten.

Männer, Frauen, Kinder werden geschlachtet.

Nicht nur Aleppo.

Gehängt an modernen Galgen. Kräne des Todes.

Iran.

Irak.

Gesteinigt.

Wer ohne Schuld ist, werfe.

Darf der Bleistift feiern? Seine Weihnacht.

Sein Glück.

Das Glück derer, die er liebt?

In diesen Zeiten.

Sklavinnen in.

Wohin wir.

Waffen liefern gegen gutesbösesGeld.

Fick.Fuck.Luck.

Darf der Bleistift feiern? Seine Weihnacht.

Sein Glück.

Das Glück derer, die er liebt?

In diesen Zeiten.

Nero machte Christen zu brennenden Fackeln.

IS macht Kinder zu Feuerzündern.

Darf der Bleistift feiern? Seine Weihnacht.

Sein Glück.

Das Glück derer, die er liebt?

In diesen Zeiten.

Der Bleistift darf!

Denn hört er auf.

Geht die Welt unter.

Noch früher, als.

Oder wenn.

Überhaupt.

Weil.

Es gibt.

Die andere Welt.

Die der Liebe.

Die des Mitgefühls.

Die des Helfens.

Die, die sich den Despoten entgegenstellt.

Mit alten und neuen MittelnWWWnet.

Ja. Die hat es auch unter HEILundNERO schon gegeben. Mit den Mitteln der Zeiten.

Darf der Bleistift feiern? Seine Weihnacht.

Sein Glück.

Das Glück derer, die er liebt?

In diesen Zeiten.

Ja.

Frohe Weihnachten.