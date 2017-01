Seilbahnstützen als Kunstwerke

Vor einigen Jahren hat ein chinesischer Investor im moderne Kunst am Land Salzburg investiert und sich an der Erhaltung der Liftstützen und Seibahnen im Skigebiet Gaissau – Hintersee beteiligt. Alte Industriedenkmäler in landschaftlich schöner Umgebung war wahrschenlich der Tenor der Verkaufsgespräche, Kunst am Land – LandArt – das medienwirksame Schlagwort.

Dann kommt der Jänner 2017 und plötzlich schneit es und jedermann/ frau möchte in der Gaissau schifahren. Nur der tausende Kilometer entfernt wohnenede und die Bergbahnen finanzierende Chinese weiß es noch nicht, dass auch Schifahren eine mögliche Nutzungsvariante eines Schiliftes sein kann!