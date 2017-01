Ines Eberl: Salzburger Totentanz

Autor: Ines Eberl

Titel: Salzburger Totentanz – Kriminalroman

ISBN:978-3-89705-796-8

Erstausgabe: 2011

Verlag: Hermann-Josef Emons Verlag

Klappentext:

Der Galerist Tobias Tappeiner treibt tot im Schlossteich von Hellbrunn, kurz darauf stirbt der Kunstprofessor Arnulf Salchenegger an einer Pilzvergiftung. Sein Assistent Hans Bosch glaubt nicht an einen Unfall. Als er in der Villa eines reichen Kunstsammlers auf eine gefälschte gotische Madonna stößt, nimmt er deren Spur auf. Sie führt ihn in die Welt des Kunsthandels, der echten Künstler und der begabten Fälscher. Am Ende sieht Bosch sich zu einem drastischen Schritt gezwungen.

Rezension von Rebecca Schönleitner

Wer Salzburg liebt, sollte mit diesem Buch eine Freude haben. Ein packender Krimi, der einen an viele schönen Plätze in Salzburg führt. Eine Story mit psychologischem Hintergrund, leicht zu lesen und immer auf den Punkt gebracht. Die Charaktere bringen einen zum Schmunzeln und Nachdenken. Während man beim Lesen versucht die Lösung zu finden, ist man am Ende doch überrascht über den tatsächlichen Ausgang. Als Urlaubslektüre sehr empfehlenswert.