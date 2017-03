Liliane Skalecki/ Biggi Rist: Ausgerottet

Autor: Liliane Skalecki/ Biggi Rist

Titel: Ausgerottet – Umweltkrimi

ISBN: 978-3-8392-2052-8

Erstausgabe: 2017

Verlag: Gmeiner Verlag GmbH

Klappentext:

Artgeschützt. Im Schmetterlingshaus auf der Insel Mainau findet die Deutsch-Thailänderin Malie Abendroth ein exotisches Tier. Spontan entschließt sie sich, das Pangolin mitzunehmen und herauszufinden, wie es nach Deutschland gelangt ist. Kurz darauf wird die Leiche eines chinesischen Arztes gefunden, bei dem Malie in Behandlung war und ein Unbekannter versucht in ihre Villa einzubrechen.

Bei ihren Nachforschungen lernt sie die Tierschützerin Lioba Hanfstängl kennen, die schon länger zwei Männer verdächtigt, in den illegalen Tierhandel verstrickt zu sein. Die beiden ungleichen Frauen tun sich zusammen und ermitteln gemeinsam. Auf einem Foto, das ein Freund von Malie in Vietnam gemacht hat, entdecken sie einen Mann, der Malie sehr nahe steht. Mehr und mehr verdichten sich die Hinweise, dass dieser vom Aussterben bedrohte Tiere von Vietnam nach Europa schmuggelt. Ein lebensgefährliches Spiel beginnt……

Rezension von Rebecca Schönleitner

Ein Umweltkrimi, der sehr nachdenklich macht. Die Gier nach Geld lässt skrupellose Menschen über Leichen gehen und erbarmungslos vom Aussterben bedrohte und international geschützte Tiere zu – im Grunde genommen sinnloser- Medizin verarbeiten. Ein Geflecht aus Egoismus, Härte und gewissenloser Grausamkeit zieht sich durch diesen Krimi. Wie weit gehen Menschen um ihren Luxus finanzieren zu können?

Zum Glück gibt es ja auch die Personen, die sich mit vollem Einsatz für hilflose Wesen stark machen. Malie und Lioba lernen sich in dem Buch kennen und trotz großer Unterschiede erkennen sie sehr schnell, dass sie in einem Boot sitzen und für die gleiche Sache kämpfen: Tierschutz ist ihre Passion. Sie sind fanatisch in ihrem Wunsch nach Gerechtigkeit und Schutz für Tiere, bisweilen hat man doch das Gefühl ihre Handlungen entbehren jeglicher vernünftiger Grundlage. Aber wer ist schon vernünftig, wenn es um eine gute Sache geht, die einem so am Herzen liegt, dass man dafür die persönlichen Bedürfnisse hinten anstellt?

Ein spannender, kurzweiliger Krimi, wir sind schon neugierig auf den nächsten Fall des brandneuen Ermittlerduos Malie und Lioba.