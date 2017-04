Erstfund einer Weißrandfledermaus in Salzburg

Am Freitag, dem 31. 3. 2017 wurde in der Tierarztpraxis Lamprechtshausen eine schwer verletzte Fledermaus abgegeben. Sie hatte einen gebrochenen Flügel.



Von Karl Traintinger

Da diese faszinierenden Tiere normalerweise nicht unbedingt zu den Patienen der Tierarztpraxis in Lamprechtshausen gehören, wurde eine professionelle Hilfe für die Fledermaus gesucht und in der Fledermausnothilfe (Koordinationsstelle für Fledermausschutz und -forschung in Österreich – KFFÖ) auch gefunden. In deren Salzburger Aussenstelle wurde das Tier zur weiteren Versorgung dann auch unverzüglich gebracht.

2 Tage später erreichte die Praxis dann folgende Email:

Betreff: Spannender Fledermauspatient!

Nochmals vielen Dank für das Anliefern des Tieres. Ob der Flügel wieder wird, ist noch fraglich, aber das Tier ist für uns höchst interessant. Es ist nämlich der Erstnachweis dieser Art im Land Salzburg! Es handelt sich um eine Weißrandfledermaus (Pipistrellus kuhlii).

Diese Art wandert von südlich der Alpen am Ostrand der Alpen nach Norden. In Wien ist sie schon so häufig, dass sie dort die bisher häufigste Art, die Zwergfledermaus verdrängt hat.Das hängt vermutlich mit der Klimaerwärmung zusammen. Wir haben jedenfalls schon mit ihrer Ankunft gerechnet…