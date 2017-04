Türkischer Honig 2017

Haarscharf hat gestern (Ostersonntag) der türiksche Präsident Recep Tayyip Erdogan sein Referendum zur Ausweitung seiner Macht-Befugnisse gewonnen.

Wie es mit der fast 100 Jahre alten parlamentarischen Demokratie in der Türkei weitergeht, wird interessant werden.

Fakt ist, wie man in der jüngeren Geschichte am Bosporus verfolgen konnte, dass die Meinugsfreiheit und auch auch die politische Opposition nicht mehr erwünscht sind und regierungsseitig schon heftige Gegenmaßnahmen unternommen wurden. Wer nicht für uns ist, ist gegen uns. Heftige Verhaftungswellen bei den Medien und Regimekritikern schwappten bereits über das Land. Selbst in Europa wurden türkische Kommunen bespitzelt.

Als Urlaubsland hat die Türkei für die Europäer jeden Reiz verloren, es wird schwer werden, den Schaden in der Tourismusbranche wieder gut zu machen. Momentan schaut es eher nach Gewitterwolken und Regen über den Badestränden aus! (kat)