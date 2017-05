Autor: Anja Goertz

Titel: Wenn ich Dich hole

Thriller, Originalausgabe, 256 Seiten

ISBN: 978-3-4232-6147-0

Verlag: dtv Verlagsgesellschaft mbH&Co.KG

Erschienen: 7. April 2017

Klappentext:

Bendix Steensen sitzt fest. Wegen einer Unwetterwarnung sind in Heathrow sämtliche Flüge gestrichen. Die Anrufe seines neunjährigen Sohnes Lewe aus ihrem Haus in Niebüll werden immer panischer: Seit Stunden sind seine Mutter und die Oma schon fort, am Handy meldet sich niemand, der Schneesturm da draußen macht ihm Angst – und plötzlich glaubt er, in dem abgelegenen Haus nicht mehr allein zu sein.

„Wann kommst du nach Hause, Papa?“, hört Bendix noch, dann reißt die Verbindung ab. Er alarmiert die örtliche Polizei, doch Bendix ist sich nicht sicher, ob sie ihn ernst nimmt. Wo ist verdammt noch mal seine Frau? Was hat das alles zu bedeuten?

Unterdessen haben Bendix‘ Frau Insa und seine Mutter einen ganz anderen Kampf zu kämpfen. Und Lewe ist tatsächlich nicht mehr allein. Für Bendix beginnt eine atemlose Reise durch das Schneechaos nach Nordfriesland….

Rezension von Rebecca Schönleitner

Spannung von der ersten Minute an, ich konnte das Buch nicht mehr aus der Hand legen. Die Option zu lesen aufzuhören war nicht gegeben ohne zu wissen was mit dem kleinen Jungen passiert war.

Das Buch ist großartig aufgebaut, die Handlung aus verschiedenen Sichtweisen dargestellt, immer wieder meint man aufatmen zu können, dann reagieren die Menschen doch anders.

Der bequeme Dorfpolizist, der es sich lieber noch mit Kuchen und Tee gemütlich macht bevor er endlich aufbricht, die vermeintlichen Freunde aus alter Zeit die mit wohlgemeinten Ratschlägen das Telefon wieder auflegen und einen tief verzweifelten Vater zwischen Heathrow und Niebüll alleine lassen.

Absolut Lesenswert und so wie Sebastian Fitzek auf dem Rückumschlag vermerkt: „Wenn Sie dieses Buch gelesen haben, lassen Sie unbedingt das Licht brennen!“