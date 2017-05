Vorab. Ich versteh es nicht.

Tu mich immer schwer mit dumm.

Pamhagen.

ZwergGrenzÜbergang.

Zu Ungarn.

Pamhagen. Österreich. EU.

Ungarn. EU.

ZwergGrenzÜbergang.

Na jedenfalls stehen da seit GRENZDUMMBLAUSCHWARZ.

Container.

Darin oder davor hockt die Exekutive.

Fesch meist.

Mädels und Buben in Uniform.

Die machen manchmal auf Kontrolle.

Nicht zu Mittag. Da machen sie auf Leberkäs. Also warmen vom Spar aus Wallern.

Den bringt der polizeiliche Jausenexpress ohne Blaulicht, dennoch pünktlich.

Also vernichten. Tun sie den Leberkäs. Da gehen sich Kontrollen nicht aus.

(Flüchtlinge: Mittags pünktlich Übergang frei.)….Ich habe nichts gesagt.

Aber morgens. Da sind sie aktiv. Im Mini-Berufs-Verkehr.

8.

Richtig gelesen.

Acht Fesche stehen dann da. Bereit zu. Was weiß ich.

Ob sie schon Flüchtlinge gefangen haben? Fürchte die Bilanz zeigt.

0.

0 für null wie O für Orgasmus.

Sorry.

Jedenfalls kontrollieren dann 4.

Fesche auch die Ausreise von Österreich nach Ungarn.

Offensichtlich auf der Suche nach Flüchtlingen, die von A nach HU wollen.

Dümmer geht nimmer.

Flüchtlinge, die von A nach HU wollen sind.

Entweder dement.

Entweder am Rinderwahn erkrankt (Muslime, nix Schwein).

Entweder desorientiert.

Folge: Einfangquote gleich.

O.

Hatten wir schon.

GRENZDUMMBLAUSCHWARZ.

Wer mag.

Kalkulation.

8.

Fesche.

2.

Stunden täglich.

Kosten Steuerzahler(in)?

GRENZDUMMBLAUSCHWARZ.

Aber SobotkakurzSicherheit.

The Wall Pink Floyd.

SCHNITT

Pamhagen-Wien.

Rast auf dem Weg nach Salzburg.

Espresso.

Neben mir zwei nicht Fesche.

Exekutive kurz vor der Pension.

Gezeichnet.

Von. Was. Polizeiarbeit wirklich ausmacht.

Stoßen an.

Mit der Kaffeebrühe.

Verstehen uns. Ohne, dass es Nähe gegeben hat, die es doch gab.

Ich frage die beiden Oldies in Uniform nicht, was sie von Pamhagen halten.

Ich kenne die Antwort.

Fuck!