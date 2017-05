Gotthard F. Eder gründete (Proponentenkomite: G. Eder, Franz Oberascher, der ursprünglich als Spitzenkanditat vorgesehen war, Hfrt.Mag Schopp, Hannes Gisser), kurz vor der Wahl, die UWL (Unabhängige Wählergemeinschaft Lamprechtshausen) im Jahre 1989 und war für die folgenden 15 Jahre in der Gemeindepolitik aktiv tätig.Wurde er anfangs noch belächelt, änderte das sich schlagartig, als er in der 2. Periode mit 3 Mandaten in das Gemeindeparlament einzog.

Informationsmaterial der UWL

Aktuelle „UWL-INFO“ Ausgabe März 1993

Themen: Ergebnisse der Bevölkerungsbefragung vom Jänner 1993, Aktuelles zur Westumfahrung, Vorschau auf die Wahlen, Initiative gegen Gewerbegebiet Ost

UWL-INFO“ Ausgabe März 1993

Postwurf zur Gemeindevertretungswahl 1994

Winterliches Familienbild mit UWL Kandidaten

Wir „Unabhängigen“ stellen uns vor >

Postwurf zur Bürgermeister- und Gemeindevertretungswahl 1994

Am 6. November 1994 fanden in Salzburg und damit auch in Lamprechtshausen die Bürgermeister- und Gemeinderatswahlen statt. Erstmals stellten sich 4 Bürgermeisterkandidaten der Wahl: Gotthard Eder (UWL), Gottfried Schlager (FPÖ), Franziska Resinger (SPÖ), Georg Junger (ÖVP). Die UWL (Unabhängige Wählergemeinschaft Lamprechtshausen) präsentierte sich als erste „unabhängige“ Liste.

Das Ziel war die für viele unverständliche Entwicklung Gewerbegebiet zur Käserei, Beharren auf der Ostumfahrung und Feuerwehr-Standort hinter der Gemeinde so gut es geht noch zu verhindern. Weiters die Dorferneuerung wieder zu beleben, sichere Geh- und Radwege zu bauen, günstiges Bauland für die Lamprechtshausener Jungfamilien zu schaffen und vor allem endlich die WEST-Umfahrung zu verwirklichen.

UWL Postwurf Oktober 1994 >

Postwurf kurz vor der Wahl 1994

Wahlfolder mit Kandidatenliste, Wahlprogramm und Projektvorschlag der Westumfahrung.

UWL Wahlfolder 1994 >

Postwurf für Gotthard Eder als Bürgermeister 1994

Die Gründe, warum Lamprechtshausen Gotthard Eder als Bürgermeister 1994 braucht.

Wahlfolder Gotthard Eder zum Bürgermeister 1994 >

Wahl-Info 1 / Februar 1999

Feuerwehr-Zentrumsplanung in der „Sackgasse“, Wahlprogramm Lamprechtshausen 2000

Wahl-Info 1 / Februar 1999 >

querschläger – Neue Volxmusik aus Salzburg

Die UWL unterstützt die Salzburger Grünen, Konzert beim Stadler

querschläger >

Gemeindevertretungswahl 1999

„Nur gemeinsam verändern wir etwas!“

„Nur gemeinsam schaffen wir die Zukunft!“

Entscheidungshilfe zum 7. März

Diesmal UWL Liste 4

Postwurf: Nur gemeinsam verändern wir etwas!

Erstmals veröffentlicht am 20. 6. 2011 auf der Seite des Lamprechtshausener Dorfschreibers.