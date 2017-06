Die Suche nach speziellen Gaumenfreuden hat mich dieser Tage in die Panzerhalle in Salzburg geführt. In der dortigen Markthalle präsentiert Martin Studeny in seiner Patisserie & Confiserie M PASSIONE die Kunden mit bunten Macarons, luftig-leichten Éclairs und exquisiten Pralinen.

Von Karl Traintinger

Individuelle nach Kundenwunsch gefertigte Torten zu jedem Anlass ergänzen das süße Angebot in dem kleinen Geschäft in der Panzerhalle.

Martin Studeny hat bei den weltbesten Köchen und Pâtissiers gelernt und fertigt in handwerklicher Perfektion seine kleinen Kunstwerke. Es ist ihm neben der höchsten Qualität seiner Grundstoffe auch die Regionalität und Saisonalität wichtig. Die Grundstoffe, die in Österreich nicht wachsen, wie zum Beispiel Schokolade, werden ausschließlich aus Fair-Trade-zertifizierten Quellen bezogen.

Es hat sehr viel Spaß gemacht, als ich letzten Samstag bei einem Kaffee im Nebengeschäft sitzend zuschauen durfte, wie Martin Studeny in seinem Auftragsbuch für eine Kundin eine Torte entwarf!

Homepage: M PASSIONE