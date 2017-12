Der Salzburger Fotograf Joachim Bergauer begleitet seit 2009 das Leben der Peulh im Senegal. Viele der ehemaligen “Miethirten” leben im Dorf M´Balling, einem Lepradorf. Sie sind Fischer geworden. Die Lepra gibt es auch noch heute und sie ist noch immer die Krankheit der Armen. Daran hat sich nichts geändert.

Von Karl Traintinger

Im Lauf der vielen Jahre, die Bergauer den Senegal besuchte, lernte er die Menschen im Dorf M´Balling kennen und so nach und nach fassten sie Vertrauen zu ihm. Er sah ihre Bräuche, Feste, aber auch die Ängste und Nöte. Trotz aller Probleme, die der tägliche Kampf um das Überleben mit sich bringt, ist den Peuhl der Stolz und Glanz in den Augen nicht abhanden gekommen.

So nach und nach ging die Scheu dem fremden Weißen gegenüber verloren. Joachim Bergauer erzählt dann in der für ihn typischen Art mit seinen Bildern auf sehr sensible Art die Geschichten der Menschen, die er im Senegal kennenlernen durfte. Die Fotos sind zum Teil farbig und zum Teil schwarzweiß und jedes ist in seiner Art einzigartig.

Das kürzlich erschienene Buch “Leben im Lepradorf” zeigt einen Überblick über die Fotoarbeiten der vergangenen Jahre und ist eines der interessantesten Fotobücher, die ich in der letzten Zeit gesehen habe.

Leben im Lepradorf kaufen:

Das Buch kann bei den Salzburger Nachrichten oder direkt bei Joachim Bergauer bestellt werden.

Infos zu Joachim Bergauer

Awards Trierenberg Super Circuit Gold Portrait 2017, PX3 Grand Prix France Winner 2017, Karl-Weiser-Award Austria 2016, FEP – European Photographer 2015, 1st – Staatspreis Traumseher Category ‘Advertisement’ 2015, 2nd – Traumseher Professional Photographer – Category ‘Advertisement’ 2015, 1st – Traumseher , Professional Photographer – Category ‘Reportage’ 2015, 4 x Gold European Newspaper Award 2012 (PUR Magazin), 3 x Gold European Newspaper Award 2011 (PUR Magazin), 2nd – Traumseher Award 2010, “Salzburger of the Year” 2008, Worldwide Ambassador for Hasselblad 2006

