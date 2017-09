Am 15. September gastierte Willi Resetarits mit seinem Stubnblues in der Flachgauer Gemeinde Hallwang. Das neue Kulturzentrum war mit über 400 Besuchern gefüllt und seit Wochen restlos ausverkauft.

Von Karl Traintinger

Stubnblues präsentierte in der Heimatgemeinde des Saxophonisten Herbert Berger die neue CD mit dem Titel 7 . Bemerkenswert an der Formation ist, dass fünf der 7 Ausnahmemusiker aus Salzburg kommen und einer aus Tirol. Willi Resetarits ist ein Wiener mit burgenländisch-kroatischen Wurzeln. Allen sieben Musikern gemeinsam ist ihre Liebe zur Musik und die Freude am gemeinsamen Musizieren, die in jedem Moment des Konzertes spürbar war.

Das Publikum bedankte sich mit tosendem Applaus.

Willi Restetarits | Gesang, Mundharminika, Ukulele

Stefan Schubert | Gesang, Gitarren

Christian Wegscheider | Tasteninstrumente, Gesang

Klaus Kircher | Bass, Gesang

Peter Angerer „Gasteiner Peda“ | Schlagzeug, Perkussion, Gesang

Herbert Berger | Saxophon, Chrom. Mundharmonika, Querflöte, Gesang

Chris Haitzmann | Trompete, Flügelhorn, Gesang

Berichte in der Dorfzeitung

