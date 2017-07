Der Gipfel der G20, der wichtigsten Wirtschaftsmächte, der bevölkerungsreichsten Länder und so weiter ist vorbei. Am Ende hat man den kleinsten gemeinsamen Nenner gefunden und gerade noch eine für manche glaubwürdige Schlußerklärung zusammen gebracht.

Ob die großen Weichenstellungen für eine friedliche und gerechte Weltpolitik und -wirtschaft getätigt wurden, wage ich zu bezweifeln. Der Tanz um das goldene Kalb war und ist immer wichtiger als Klimaschutz, Ausbeutung und so weiter. Es gibt daher sicherlich sehr viele Gründe, um bei diesen Treffen der Großen und Wichtigen vorort zu demonstrieren und auf die offensichtlichsten Probleme aufmerksam zu machen. Das Demonstationsrecht ist für mich eine wichtige Säule einer funktionierenden Demokratie!

Daher kann und darf es in meinen Augen keine vermummten Demonstranten geben. Diese gewaltbereiten Chaoten gefährden mein Recht auf das Demonstrieren und das lasse ich mir nicht nehmen. Straßenkämpfe wie zuletzt in Hamburg sind kriminelle Aktivitäten einzelner Gruppierungen und in jeder Form abzulehnen, Vermummte haben auf Demonstrationen nichts verloren. Dabei sind die Extremlinken nicht besser als die Extremrechten, Gewalt ist nie und nimmer eine Lösung. Den Schwarzen Peter für die Ausschreitungen jetzt der Polizei zuzuschieben, ist Dünnbrettbohrerei.

Die ausufernden Kosten für die Sicherheit der Teilnehmer derartiger Gipfeltreffen und auch die anfallenden Reperaturkosten zahlt letztendlich der Steuerzahler. Auch bekommen diejenigen Wind in die Segel, die noch mehr Kontrolle und Überwachung wollen. Sorgen wir dafür, dass friedliche Demonstrationen möglich sind und die Rechte der Überwacher nicht noch größer werden! (kat)